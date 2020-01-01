محرز: صلاح سبب عدم انضمامي إلى ليفربول

مفاجأة من النجم الجزائري يكشف عنها للمرة الأولى

كشف رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، عن أنه كان على وشك الانتقال إلى صفوف ليفربول ولكن محمد صلاح، نجم الأخير، تسبب في توقف الصفقة.

وانضم محرز في 2018 إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من ليستر مقابل قرابة 74 مليون يورو، وذلك بعد محاولات مستميتة من قبل ناديه السابق للحفاظ عليه.

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وقال الجزائري في حواره عبر "إنستجرام" مع صحفي شبكة بي إن: "قبل التوقيع مع مانشستر سيتي كان ليفربول مهتماً بضمي وقتها".

وأكمل: "ولكن بمجرد انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق توقف الأمر وانتهى"، في إشارة لتوقيع النجم المصري مع ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو.

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وعلق محرز على فكرة إقامة أمم إفريقيا كل عامين: "لنجعل المسابقة كل أربعة أعوام أفضل وفي الصيف، أحببنا مصر والأجواء لم تكن حارة".

وختم: "كل عامين وفي الشتاء، لهذا لا يتم احترام الكرة الإفريقية، تكون مضغوطاً مع ناديك بشكل كبير ثم تغادر لشهرين".

وقاد محرز الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا الصيف الماضي بمصر بعد الفوز على السنغال في النهائي الذي أقيم بالقاهرة بهدف نظيف.