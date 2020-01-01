محرز بديل نيمار المحتمل في باريس سان جيرمان

الدولي الجزائري مرشح بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان

أكدت عدد من التقارير الصحفية بأن اللاعب الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي اسمه على طاولة باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه الصيف المقبل.

محرز يشارك مع مانشستر سيتي هذا الموسم على فترات ولا يشارك بصفة أساسية، بسبب وجود الثنائي برنانردو سيلفا ورحيم سترلينج.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فأن النادي الفرنسي سيحاول اللعب على وتر منع مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين وفقاً للعقوبة الموقعة عليه لإقناع اللاعب بالتوقيع.

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باريس سان جيرمان يضع محرز البديل المتوقع للاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يخشى الفريق الفرنسي من رحيله إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ولكن التقارير في إسبانيا تشير إلى أن محرز سيكون بديلاً للبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي من المتوقع أن يرحل هذا الصيف بعد أن حدد باريس سان جيرمان سعره بـ 150 مليون يورو، وفقاً لعدد من التقارير الصحفية.

الدولي الجزائري بدأ مسيرته في نادي لوهافر الفرنسي ويمكنه حسب الصحيفة العودة مرة أخرى لفرنسا لإكمال مسيرته.

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وينتهي عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي في صيف عام 2023، بعد أن جاء الموسم الماضي من فريق ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فأن النادي الفرنسي يبحث عن زيادة عدد اللاعبين الذي يلعبوا في الجناح الأيمن بسبب تقدم أنخل ديماريا في العمر واحتمال رحيل مبابي.