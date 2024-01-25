محددًا موعد رحيله عن برشلونة.. تشافي: أشعر بالفخر بعد الخروج من كأس الملك!

صدمة جديدة للنادي الكتالوني

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على شعوره بالفخر تجاه فريقه، رغم الخروج الصادم من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتلتيك بيلباو.

برشلونة تأخر في النتيجة بهدف دون رد على ملعب سان ماميس، قبل أن يقلب الطاولة ويتقدم بهدفين مقابل هدف، ولكن أصحاب الأرض عادوا وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 4/2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال تشافي بعد الهزيمة:"عندما خرجت القرعة قلت بالفعل إننا لم نكن محظوظين، لأن مباراة واحدة في سان ماميس تكون صعبة للغاية، تقدمنا بعد استقبال الهدف الأول، وأتيحت لنا فرصة الفوز عن طريق لامين يامال قبل الوقت الإضافي، ولكن علينا الآن إعادة البناء والتركيز على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في النهاية يجب أن نشعر بالفخر بعد هذه المباراة لأننا حاولنا حتى آخر لحظة".

وعن رحيله:"ما قلته من قبل هو أنني سأضطر إلى الرحيل لو لم أفز بأي ألقاب أو لم أنافس عليها، أنتم تدقون أجراس الإنذار وتقومون بإجراء استطلاعات حول استمراري كمدرب، ولكن في النهاية لو لم نصل إلى مستوى تنافسي في اللحظات الأخيرة من الموسم سأرحل".

يذكر أن برشلونة تلقى صدمة قوية مؤخرًا بخسارة كأس السوبر الإسباني لصالح الغريم ريال مدريد، بينما يلعب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي، ويحتل المركز الثالث بجدول الدوري بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر.