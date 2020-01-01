محترف بتروجيت السابق : كنت مثلاً أعلى لمحمد صلاح

اللاعب الدولي الغاني السابق إريك بيكوي لاعب نادي بتروجيت السابق

كشف اللاعب الدولي الغاني السابق إريك بيكوي لاعب نادي بتروجيت السابق عن مفاجأة كبيرة بعدما أكد إنه كان مثلاً أعلى للاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.

بيكوي كشف عن كواليس هذا التصريح عبر إذاعة "Nhyira" الغانية، وصرح : "كنت لاعبًا كبيرًا في الدوري المصري، محمد صلاح ولاعب آخر هناك كانا يريدان أن يصبحان مثلي".

وواصل لاعب بتروجيت السابق تصريحاته : "نعم، محمد صلاح لاعب ليفربول اختارني كنموذج يجب أن يُحتذى به".

المزيد من الفرق

وعن هذا الأمر أضاف : "عندما كنت مهاجمًا في بتروجيت، كان محمد صلاح ما زال في فريق الشباب بنادي المقاولون العرب، لذلك كان مُعجب بأدائي".

بيكوي أكمل : " صلاح كان يلعب في الجناح الأيسر، ورغم ذلك كان يستهدف الكثير من الأهداف، وكان يعمل بقوة، وهو يمتلك الشغف منذ الصغر".

وأنهى اللاعب الغاني تصريحاته عن صلاح قائلاً : "صلاح الصغير تطور مع المقاولون بشكل سريع قبل أن يتم اختطافه من قبل بازل السويسري ويبدأ مشوار عالمي".

يُذكر أن بيكوي لعب مع بتروجيت لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 2009 وحتى 2012، شارك خلالها في 80 مباراة وسجل 65 هدفًا قبل العودة إلى بلاده للانضمام إلى فريق بيريكوم تشيلسي.