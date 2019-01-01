محترف الهلال مطلوب في الدوري الصيني

بنشرقي أنهى تجربة إعارة منذ أسابيع مع نادي لانس الفرنسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية صينية عن رغبة نادي تيانجين الصيني في التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي الصيني ستدخل في مفاوضات مع نظريتها في الهلال من أجل ضم اللاعب المغربي صاحب الـ25 عامًا.

بنشرقي أنهى تجربة إعارة منذ أسابيع مع نادي لانس الفرنسي، والتي انتهت بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية وعدم تفعيل بند عقد الشراء.

بشرى سارة لجماهير @Alhilal_FC 🙌



كاريلي سبق وأن نجح في الانتصار على @AlNassrFC بهدفين لهدف وذلك عندما كان مدربًا لفريق @alwehdaclub1 👨‍🏫 pic.twitter.com/7sBpMKsWmi — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

التقارير أوضحت أنس اللاعب سيلتقي في الفترة المقبلة مع إدارة الهلال لبحث مستقبله مع الفريق، وبحث إمكانية الرحيل للدوري الصيني.

ويبدو أن الهلال لا ينوي استمرار بنشرقي مع الفريق، ومن المنتظر حسم مصيره بشكل نهائي مع الإدارة الجديد للنادي.

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يُذكر أن بنشرقي قد شارك لانس خلال الموسم الحالي في 23 مباراة، منها 11 مباراة كلاعب أساسي، وسجل 3 أهداف فقط.