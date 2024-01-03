محترف الاتحاد يوافق على فسخ عقده .. ويقترب من فريق "درجة ثانية"!

تطورات مثيرة في مستقبل محترف نادي الاتحاد

SHAHID

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، توصلوا إلى اتفاق أخيرًا مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المحترفين"؛ لفسخ عقده في الميركاتو الشتوي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد أصبح مطالبًا بالتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ بعد أن استقر على إعادة قيد المدافع المصري أحمد حجازي، في قائمة الفريق "المحلية".

ووفقًا لصحيفة "bolavip"، مساء اليوم الأربعاء، وافق البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى العميد الاتحادي، على فسخ عقده مع الفريق، قبل 6 أشهر من نهايته رسميًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن أن جروهي، سيعود إلى بلاده البرازيل مجددًا؛ ولكن ليس إلى فريقه السابق جريميو، الذي حاول طوال الفترة الماضية، التوصل إلى اتفاق معه.

وأعلنت الصحيفة، اقتراب العملاق البرازيلي سانتوس، الذي هبط في نهاية 2023 لأول مرة في تاريخه إلى "الدرجة الثانية"، من التعاقد مع حارس نادي الاتحاد البالغ من العمر 36 سنة، في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن جروهي الذي يلعب في صفوف الاتحاد منذ يناير 2019، شارك في 134 مباراة رسمية بقميص عملاق جدة؛ مستقبلًا 116 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه "50 مرة".

SHAHID