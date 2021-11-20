محاولة للتمرد؟ واقعة غريبة لديمبيلي في تدريبات برشلونة !

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع عثمان ديمبيلي، في الأيام الأولى لتشافي هيرنانديز كمدرب لبرشلونة.

اللاعب سبق أن تأخر على تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، في مخالفة واضحة لتعليمات تشافي فور قدومه للنادي.

ديمبيلي قام بكرار الأمر مرة أخرى، بعدما وجد الجهاز الفني واللاعبين أن ديمبيلي ليس متواجدًا في غرفة ملابس الفريق قبل التدريب استعدادًا لمواجهة إسبانيول.

برنامج "Onze de Esport3" أكد أن تشافي جلس مع اللاعبين لمدة ساعة ونصف قبل بدء جلسة التدريب ومع ذلك لم يظهر ديمبيلي.

وهو ما جعلهم يقوموا بالاتصال باللاعب، ليكتشفوا أن الفرنسي لا يزال في المنزل، لأنه اعتقد أن التدريب كان في فترة ما بعد الظهر.

ومن جانبه قام ديمبيلي بالحضور فورًا لى مركز تدريبات برشلونة فور علمه بالموعد الحقيقي لحضور المران.

ويعتبر هذا التأخير هو الثاني حتى الآن للاعب خلال فترة تشافي، حيث وصل بعد ثلاث دقائق من الموعد المحدد لتدريبات برشلونة الأسبوع الماضي.

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ويأتي هذا الجدل حول ديمبيلي وسط التكهنات حول مستقبله، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.