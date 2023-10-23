محاولة لتحصين كيليان مبابي؟ شتاء ساخن جدًا ينتظر باريس سان جيرمان في سوق يناير 2024!

باريس سان جيرمان سيقوم بالكثير من العمل في فترة الانتقالات الشتوية..

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للمزيد من الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد الإنفاق الكبير الذي قام به الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية 2023.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت عن خطة باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، والتي تتمثل في التخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق، بالإضافة إلى جلب صفقات جديدة لتدعيم القائمة.

باريس سان جيرمان أنفق ما يقرب من 350 مليون يورو في الصيف الماضي، وجلب أكثر من صفقة قوية، مثل راندال كولو مواني، ومانويل أوجارتي، وعثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز، وماركو أسينسيو، وجونسالو راموش، وآخرين.

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وعلى الجانب المقابل، رحل أكثر من لاعب أيضًا عن "حديقة الأمراء"، ويأتي على رأسهم ليونيل ميسي، ونيمار، وماركو فيراتي، وسيرخيو راموس، وماورو إيكاردي وآخرين.

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وحسب الصحيفة الفرنسية المقربة من باريس سان جيرمان، فإنه من المتوقع أن تكون فترة الانتقالات الشتوية مزدحمة بالعمل في "حديقة الأمراء".

ويخطط باريس سان جيرمان بالفعل لضم ظهير أيسر جديد بعد إصابة البرتغالي نونو مينديش وغيابه حتى فبراير المقبل على أقل تقدير، ويتطلع النادي الفرنسي إلى جلب ظهير أيسر مع خيار الشراء.

وإلى جانب ذلك، فإن باريس سان جيرمان يخطط للتخلص من لايفين كورزاوا، والذي يعد من بين اللاعبين غير المرغوب فيهم، أما اللاعب الآخر الذي يخطط باريس سان جيرمان للتخلص منه فهو لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير.

ويرغب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في إضافة لمسة إبداعية لخط الوسط، ولذلك قد يتحرك لضم لاعب وسط جديد، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا رحل سولير.

فيما لم تعلق الصحيفة الفرنسية على موقف كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن تبدو الأمور غامضة للغاية بشأن استمراره في "حديقة الأمراء".