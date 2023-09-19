محاولة لإنهاء الجدل .. مانشستر يونايتد يرد على مزاعم شجار لاعبيه بعد الخسارة أمام برايتون

فريق "الشياطين الحمر" يمر بمرحلة انعدام وزن في بداية موسم 2023-2024 على كافة الأصعدة..

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على التقارير التي أفادت بأن بعض لاعبيه تورطوا في شجار غاضب في غرفة تبديل الملابس في أعقاب خسارتهم من برايتون بنتيجة 3-1 على ملعب "أولد ترافورد" يوم السبت الماضي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وتتواصل الأزمات في موسم مانشستر يونايتد المضطرب في بدايته، والذي يشهد مشاكل جمة داخل وخارج الملعب، حيث دخل الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" بالفعل في نزاع مع جادون سانشو جناح الفريق بسبب مستواه في التدريبات.

الهزيمة المؤلمة أمام برايتون في "أولد ترافورد" جعلت مانشستر يونايتد يتراجع إلى المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفريق 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.

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صحيفة "ذا صن" الإنجليزية زعمت عن نشوب مشاجرة بين أربعة لاعبين في غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام برايتون.

ويزعم التقرير أن قائد الفريق برونو فرنانديش كان أحد النجوم البارزين الرئيسيين المشاركين بعد مواجهة زميله سكوت مكتوميناي.

ويقال أيضًا إن المدافعين ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف - اللذين لعبا 90 دقيقة معًا - تبادلا الاتهامات والمسؤولية عن الأهداف المسجلة في شباك الفريق، بينما حاول تين هاج استعادة النظام مع بدء محاضرة ما بعد المباراة.

ومع ذلك، فقد نفى مانشستر يونايتد تمامًا تلك المزاعم عندما تواصلت صحيفة "ديلي ميل" مع النادي الإنجليزي للاستفسار عن الأمر.