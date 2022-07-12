محاولة لإقناع رونالدو برفض السعودية والانتقال للدوري الأمريكي!

لتطوير علامته التجارية.. الدوري الأمريكي أفضل من السعودي لرونالدو

يحاول أليكسي لالاس لاعب لوس أنجلوس جلاكسي السابق إقناع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، بالانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين بدلًا من الدوري السعودي، حيث حذره من أن علامته التجارية لن تنمو في المملكة العربية السعودية بقدر ما ستنمو في أمريكا.

النجم البرتغالي ارتبط بالانتقال إلى النصر في الأيام الماضية بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

قال لالاس لبرنامج "The Tonight Show" الأمريكي: "بالنسبة لرجل مهتم جدًا بعلامته التجارية، ولديه بالتأكيد أموال كثيرة، فهذا نوع غريب من الأشياء بالنسبة له".

وأضاف متحدثًا عن راتب رونالدو: "مقابل 200 مليون دولار ستكسبها، لكن إذا كان البديل هو جني أموال أقل سأذهب وألعب وأعيش في ميامي أو لوس أنجلوس".

وواصل: "لا يمكن للدوري الأمريكي التنافس مع هذا النوع من الرواتب، ولكن ما يمكن أن يقدمه الدوري الأمريكي له هو دخول أكبر بكثير في السوق الأمريكية إنه ضخم بالفعل في أمريكا".

وأتم: "بالنسبة للرجل الذي طور هذه العلامة التجارية على مر السنين، ربما كان ذلك أكثر جاذبية، لقد رأينا ذلك مع زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكهام وتييري هنري وواين روني".