محاولات سعودية تُنهي أحلام برشلونة في التعاقد مع جواو فيليكس

الصفقة تبدو صعبة للغاية

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يظل المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، هو الاسم الذي يطمح برشلونة في ضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق.

برشلونة خسر الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لباريس سان جيرمان، وأصبح على أعتاب خسارة عنصر هجومي آخر برحيل أنسو فاتي إلى برايتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة يريد التعاقد مع فيليكس كصفقة هجومية أخرى، وسط اهتمام سعودي بالحصول على خدمات الدولي البرتغالي هذا الصيف.

وأوضحت أن ما يُعطل برشلونة في الوقت الحالي ويجعل السعودية هي الوجهة الأقرب لفيليكس، هو حاجة النادي في تسجيل اللاعبين المعلقين بسبب قواعد اللاعب المالي النظيف وهما إينيجو مارتينيز وإيناكي بينيا.

ويريد النادي الكتالوني كذلك إصلاح الوضع التعاقدي للنجم الشاب جافي، حيث تم تسجيله بسبب إجراء احترازي من محكمة برشلونة، لذلك لا يريد النادي المخاطرة بإمكانية خسارته.

ويأتي أيضًا ملف التعاقد مع جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي، والذي يزيد الكثير من الشكوك حول ضم فيليكس بسبب راتبه المرتفع للغاية مع أتلتيكو مدريد، مما يعني أن كل الطرق تؤدي إلى السعودية!

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يذكر أن فيليكس ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي كصفقة بديلة لمحمد صلاح الذي قرر البقاء مع ليفربول هذا الموسم.

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