بعد محاولات التقليل منه مقارنةً بنواف العقيدي .. محمد الدعيع يفحم حارس النصر بإنجازه في عمره

كيف رد الأخطبوط على مقارنته بحارس النصر الشاب؟

SHAHID

بينما حاول مشجع نصراوي أن يقلل من ثنائي حراسة مرمى الهلال السابقين محمد الدعيع والعماني علي الحبسي مقارنةً بحارس العالمي الحالي نواف العقيدي، جاءه الرد من "الأخطبوط".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حارس العالمي – صاحب الـ23 عامًا – خرج بشباك نظيفة من 11 مباراة مع الفريق من أصل 34 خاضها منذ تصعيده للفريق الأول، أما الموسم الجاري فحصيلته خمس مباريات دون أي أهداف من أصل 18 في مختلف البطولات.

وتعليقًا على هذه الإحصائية، وجه متابع نصراوي سؤالًا للدعيع والحبسي، عبر برنامج "دورينا غير" عن عدد المباريات التي لم يستقبلوا خلالها أهدافًا وقتما كانوا في نفس عمر العقيدي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبينما رفض الحبسي الإجابة، رد الدعيع قائلًا: "وأنا في عمر الـ21-22 شاركت في كأس العالم للمنتخبات عام 1994"، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف ما يسمى بـ"الكلين شيت" إلا في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن الدعيع كان صاحب رقم قياسي في الحفاظ على نظافة الشباك في موسم واحد بواقع 14 مباراة، قبل أن يكسر البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس الاتحاد، رقمه الموسم الماضي.

SHAHID