محامي النقاز: نحترم الأهلي ونتحدى الزمالك لأننا تعامنا برجولة

محامي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

كشف أنيس بن ميم، المحامي الخاص بالتونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن أن القلعة البيضاء لم تظهر ملحق العقد الذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته عن طريقتين، وأن اللاعب لا يريد الانتقال لفريق آخر بالدوري المصري.

حمدي النقاز كان أعلن عن فسخ عقده مع الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب مباراة مازيمبي الكونغولي.

محامي النقاز قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إدارة الزمالك أظهرت العقد دون أن تظهر ملحقه الذي اعتمدنا عليه، حيث يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين".

أنيس بن ميم تابع: "الاتفاق كان ينص على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% في موسم 2018-2019 خلال شهر أغسطس، والباقي على 10 دفعات شهرية من أغسطس العام الجاري وحتى مايو 2020".

وأردف: "أتحدى الزمالك إشهار المستندات التي تفيد بحصول النقاز على 4 دفعات الموسم الماضي، ونملك مستندات رسمية تنص على أحقية اللاعب في فسخ عقده، عليها ختم القلعة البيضاء".

رئيس الزمالك لـ"النقاز": انت عار على تونس ونصبت علينا

المحامي التونسي واصل: "كان بإمكاننا أن نقدم شكوى للاتحاد الدولي يوم 27 نوفمبر، ولكننا انتظرنا مواجهة مازيمبي، لأن الفريق الكونغولي كان سيحتج على مشاركة النقاز، وبالتالي سيفوز حال تعادل أو انتصار الزمالك، لقد تعاملنا بأخلاق ورجولة".

واستكمل حديثه قائلًا: "حمدي النقاز أصبح الآن حرًا، ويستطيع الانتقال لأي فريق دون الرجوع إلى الزمالك".

واختتم أنيس تصريحاته قائلًا: "كان هناك عروضًا من أندية مصرية، النقاز رفض مناقشتها لأنه كان يلعب للزمالك، ونحترم الأهلي ولن نستطيع التعليق على أي مفاوضات، وهناك عروضًا من تونس وأوروبا وتركيا".

جاء ذلك بعدما خرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك بتصريحاته، يؤكد خلالها على أن النقاز حصل على مستحقاته، ويتبقى له دفعة سيحصل عليها إبريل 2020.