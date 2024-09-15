محاكمة القرن.. أندية البريميرليج تقترح خطة الانتقام من مانشستر سيتي!

ما مصير النادي السماوي؟

يواجه مانشستر سيتي خطر التعرض لعقوبات محتملة قد تصل إلى خصم 100 نقطة من رصيده بالدوري الإنجليزي الممتاز، حال ثبتت المخالفات الموجهة إليه فيما يتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

النادي الإنجليزي الحاصل على لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ، يواجه 115 تهمة مختلفة بانتهاك القواعد في ما يعرف باسم "محاكمة القرن"، علمًا بأن التحقيقات ستبدأ غدًا الإثنين، وتستمر لمدة شهرين، قبل صدور الحكم النهائي في القضية مطلع 2025.

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن "هناك مقترح بخصم نقاط من مانشستر سيتي عبر مواسم متعددة، كعقوبة محتملة".

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وأضافت: "فرق من الدرجة الأولى تشعر أن خصم النقاط مرة واحدة لن يكون عقابًا كافيًا إذا ثبتت إدانة النادي السماوي، حتى لو أدى هذا الخصم إلى هبوط من الدوري الإنجليزي".

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وختمت: "يقترح أحد كبار الشخصيات في كرة القدم خصم النقاط عبر مواسم متعددة لمنعهم من المنافسة على الألقاب والعودة مباشرة إلى الدرجة الأولى

يذكر أن آخر مرة لعب فيها مانشستر سيتي في دوري "تشامبيونشيب" كانت في عام 2001/2002، وبعدها عاش الفريق طفرة غير مسبوقة، بالحصول على لقب البريميرليج 8 مرات منذ موسم 2011/2012 وحتى الآن.