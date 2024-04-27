محاكاة صادمة.. خليفة كلوب سيفشل مع ليفربول وانتهاء أسطورة محمد صلاح!

هل أصبح وصول الهولندي رسميًا؟

بات وصول الهولندي آرني سلوت إلى سدة تدريب ليفربول مرتقبًا أكثر من أي وقت مضى، في ظل أنباء تتحدث بقوة عن وصول عرض رسمي له، واتجاه مدرب فينورد الحالي إلى قبوله بكل تأكيد.

موقع "90min" أجرى محاكاة عبر لعبة "فوتبول ماندجر" لمشوار سلوت المحتمل مع ليفربول، لكن النتيجة تبدو صادمة لأنصار الريدز.

سيأتي سلوت مدربًا لليفربول، ويفوز على أنجي بوستيكوجلو في هذا المضمار، ثم يواجه سلسلة من 5 هزائم متتالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا على يد كل. من أستون فيلا ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وريال مدريد.

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بعد ذلك ستتحسن النتائج بعض الشيء، قبل أن ينتكس مرة أخرى في فبراير ويهزم أمام كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد ما سيتسبب في رحيله.

المحاكاة توقعت اتجاه سلوت للعب بخطة 4-3-2-1 ووجود دور في وسط الملعب لترينت ألكسندر أرنولد، وفقدان محمد صلاح حاسته التهديفية وعدم إجادته مع المدرب الهولندي.

وتوقعت المحاكا أن يأتي الإيطالي روبرتو دي زيربي خلفا لسلبوت حينما يرحل في فبراير، مدرب برايتون اسم مطروح بقوة لخلافة كلوب في الآونة الأخيرة.