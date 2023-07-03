محادثة مع تشافي هي السر .. كوندي يحسم موقفه من برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة قد حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيستمر في النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل دون أي مشاكل.
وأكد مصدر من غرف ملابس برشلونة لصحيفة "سبورت" أن اللاعب سيتواجد في مركز الظهير الأيمن دون مشاكل قائلًا: "كوندي سيلعب حيث سيُطلب منه".
وذكر أن اللاعب تحدث مع المدير الفني الحالي للفريق تشافي هيرنانديز حول وضعه الحالي واقتنع بتلبية احتياجات الفريق بشكل مؤقت لو لم يتم ضم ظهير أيمن جديد.
وكان كوندي قد طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني عقب انتهاء الموسم الماضي، مبررًا ذلك بأنه لا يحصل على الدقائق التي وُعد بها كقلب دفاع.
جدير بالذكر أن برشلونة يعاني بشكل واضح في ذلك المركز في ظل ندرة العناصر فيه، وتألق كوندي على مدار الموسم الماضي.
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