محادثة مسربة.. تضحية نادرة من مهاجم النمسا في لعبة "FC24"

نجم منتخب النمسا قدم تضحية لا تحدث كثيرًا!

كشفت محادثة مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضحية نادرة من اللاعب ميكايل جريجوريتش مهاجم منتخب النمسا المشارك حاليًا في كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

المحادثة كشفت عن طلب أحد المشاركين في لعبة "FC24" من جريجوريتش تسجيل هدفًا بطريقة محددة لإتمام بعض المهاجم داخل اللعبة.

وجاء رد جريجوريتش إيجابيًا ليشكره ذلك الشخص بشكل فوري ويتعرف عليه بشكل أقرب ويعرف أنه لاعب كرة قدم بالفعل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاحقًا تحولت تلك المحادثة ووصلت إلى الرسائل الشخصية على موقع "تويتر"، حيث توطدت معرفة جريجوريتش بالمشجع الذي ظل يراسله، وهنأه عندما حصل على بطاقة خاصة به داخل اللعبة بطاقات تصل إلى 99 مثل بقية اللاعبين.

جدر بالذكر أن جريجوريتش كان قد لعب مباراة بلاده أمام فرنسا في الجولة الافتتاحية من البطولة بشكل أساسي قبل تبديله لصالح ماركو أرناوتوفيتش.