هل يحسم فهد بن نافل الصفقة الكبرى؟!

يعمل فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال "غير الربحية"؛ لحسم صفقة عالمية كبرى، أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية "باريس".

الهلال تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان وولفرهامبتون الناشط في "البريمييرليج".

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تفاوض رئيس الزعيم الهلالي، مع إدارة نادي باريس سان جيرمان؛ لشراء المدة المتبقية من عقد متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال، لم يقدّم عرضًا رسميًا، ولكنه يريد استطلاع رأي الإدارة الباريسية، في التخلي عن اللاعب؛ حيث يفضل النادي السعودي، أن يقود المفاوضات بنفسه، بعيدًا عن وزارة الرياضة أو صندوق الاستثمار السعودي، مثلما يحدث في الصفقات العالمية الأخرى.

وكشفت "ليكيب" عن أن فيراتي، اعترف خلال محادثة سرية مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، بأنه يرغب في الرحيل عن الفريق، مع علمه الكامل بأن إدارة ناصر الخليفي، لن تسهل عملية خروجه.

ماركو فيراتي البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ عام 2012؛ حيث شارك في 416 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا خلالها 11 هدفًا وصانعًا 61 آخرين.