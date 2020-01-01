ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

خسر ريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020-2021 من شاختار دونيتسك، وبذلك أصبح هناك شك في تأهل الريال لدور 16 في دوري الأبطال

لا يخلو دوري أبطال أوروبا عادةً من المفاجآت، سواءً بنتائج المباريات أو بفرص تأهل الفرق الكبرى عن مجموعاتهم.

استحوذ ريال مدريد على مفاجآت دوري الأبطال هذا الموسم، وذلك رغم وقوعه في مجموعة لا توجد بها فرق تمتلك التاريخ الطويل للفريق الأكثر فوزًا بالبطولة، هي بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك والإنتر.

لم يكن أسوأ المتشائمين يتوقعون أن يصل الريال إلى ما وصل إليه مع نهاية الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ، حيث خسر الملكي من نادي شاختار وأصبح مهدد بالخروج من الدور الأول من البطولة.

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وبعد هزيمة النادي الملكي أمام شاختار الأوكراني بهدفين مقابل لا شيء، تعرف على فرص ريال مدريد للتأهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21.

ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2020-21

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بورسيا مونشنجلادباخ 5 2 2 1 16 7 +9 8 2 شاختار دونيتسك 5 2 1 2 5 12 -7 7 3 ريال مدريد 5 2 1 2 9 9 0 7 4 الإنتر 5 1 2 2 7 9 -2 5

تعقدت حسابات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا 2020-21 مع نهاية الجولة الخامسة، فقد خسر ريال مدريد من شاختار، وفاز الإنتر على بوروسيا مونشنجلادباخ.

كان الفريق الألماني في حاجة للفوز على النيراتزوري للتأهل مبكرًا لدور 16، لكنه لم يضمن إلا المشاركة في الدوري الأوروبي على الأقل في حالة أسفرت مباريات الجولة السادسة عن ذلك.

وقبل التعرف على فرص ريال مدريد للتأهل عن المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا ، يجب التعرف على قواعد التأهل في دوري الأبطال.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال أوروبا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه. إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات.

عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه.

عدد الانتصارات في جميع مباريات المجموعة.

نقاط اللعب المالي النظيف "البطاقة الحمراء = -3، البطاقة الصفراء = -1، بطاقتين صفراوتين في مباراة واحدة = -3).

ترتيب الفريق في تصنيف الويفا.

ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

المباراة الموعد الملعب ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ألفريدو دي ستيفانو إنتر - شاختار دونيتسك الأربعاء 9 ديسمبر 2020،

24 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جيوزيبي مياتزا

يتبقى للريال مباراة واحدة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، ربما يكون الفوز بهذه المباراة يجدد الأمل أمام البلانكوس للتأهل لدور 16.

أما إنتر فمباراته الأخيرة ستكون ضد شاختار دونيتسك، والذي فاز على ريال مدريد ذهابًا وإيابًا.

فوز ريال مدريد على مونشنجلادباخ

في حالة فوز الريال في مباراة مونشنجلادباخ بأي نتيجة يرتفع رصيده من 7 إلي 10 نقاط ويتأهل لدور 16 دون النظر لنتيجة مباراة الإنتر وشاختار.

إذا فاز النادي الأوكراني على النيراتزوري سيتأهل مع ريال مدريد بحصوله على المركز الأول باللجوء للمواجهات المباشرة، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، سيصعد الفريق الألماني لفوزه على نادي شاختار في الذهاب 6-0 وفي الإياب 4-0.

الاحتمالية الأخيرة هي فوز الإنتر، وفي هذه الحالة سيصل للنقطة الثامنة ويتساوى في النقاط مع مونشنجلادباخ، وسيتأهل على حساب الفريق الألماني الذي سيتحول للدوري الأوروبي.

تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ

في حالة تعادل ريال مدريد مع مونشنجلادباخ يصبح رصيده 8 نقاط، ويتأهل ثاني المجموعة في حالة واحدة هي خسارة شاختار مع إنتر.

فعندها سيتساوى الريال والإنتر في النقاط، وسيتأهل الملكي بأفضلية المواجهات المباشرة كثاني خلف الفريق الألماني.

أما في حالة تعادل الفريق الإيطالي مع شاختار، سيتحول ريال مدريد للدوري الأوروبي، ويتأهل الأوكراني كثاني خلف مونشنجلادباخ.

خسارة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

في هذه الحالة يودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا رسميًا، ولكن سيكون أمامه فرصة للعب في الدوري الأوروبي في حالة تعادل أو خسارة الإنتر، أما في حالة فوز النيراتزوري سيصبح الريال في المركز الاخير من المجموعة.