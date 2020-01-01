مجموعة بن زايد تستحوذ على نادي ديربي كاونتي

بعد الاستثمار الإماراتي في مانشستر سيتي .. ديربي كاونتي ينضم لمجموعة بن زايد

أصدر ميل وحتى موريس مالك ورئيس نادي ديربي كاونتي الإنجليزي بيانًا يعلن فيه انتقال ملكية النادي إلى مجموعة بن زايد الإماراتية.

وتتواجد مجموعة بن زايد بقوة في إنجلترا حيث أنها تملك نادي مانشستر سيتي في الوقت الحالي، الأمر الذي يمتد منذ 2008 وحتى وقتنا هذا.

وأعلن نص البيان أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الطرفين سيتم على أساسه تسليم ملكية النادي إلى مجموعة بن زايد بعد موافقة رابطة كرة القدم الإنجليزية يوم الخميس.

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وستستحوذ مجموعة ديرفينتيو على النادي والتي هي جزء من مجموعة بن زايد الدولية، والتي يمتلكها الشيخ خالد بن زايد ابن عم منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي.

ديربي كاونتي كان ينافس على التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم مستويات مميزة في التشامبيونشيب الموسم قبل الماضي تحت قيادة المدير الفني الحالي لتشيلسي فرانك لامبارد.

ويلعب للنادي العريق في الوقت الحالي أسطورة كرة القدم الإنجليزية والهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد واين روني مما منح النادي اهتمامًا إعلاميًا في الفترة الأخيرة.

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يذكر أن مساحة الاستثمار العربي قد زادت في ملاعب كرة القدم الإنجليزية والأوروبية في الفترة الأخيرة بعد العديد من التجارب الناجحة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والبقية.