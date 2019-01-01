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كأس العالم للناشئين

مجموعات قوية للسعودية وقطر في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

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Goal
إنجلترا والبرازيل وعرب أفريقيا أبرز الغائبين
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أُعلنت منذ قليل، قرعة كأس العالم للشباب 2019، والمقرر إقامتها في بولندا الصيف المقبل.

ولم تشهد القرعة أي مفاجأت أو مواجهات قوية في مرحلة دور المجموعات والتي تضم 24 منتخباً.

وجاء المنتخب القطري على رأس المجموعة الرابعة رفقة أوكرانيا وأمريكا ونيجريا، بينما جاء المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة بنما ومالي وفرنسا.

وتشهد البطولة غياب المنتخب البرازيلي، ثاني المنتخب تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات.

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ولم يتأهل أي منتخب عربي من شمال أفريقيا، ليتواصل الغياب العربي الأفريقي للنسخة الثالثة على التوالي.

ويعد المنتخب الأرجنتيني الأكثر تحقيقًا للقب برصيد 6 ألقاب أخرها 2007، فيما يعد المنتخب الإنجليزي حامل اللقب للنسخة الأخيرة، غائبًا عن النسخة الحالية.

ويعد أفضل إنجاز عربي في تلك الفئة السنية، هو فضية نسخة 1981 لصالح المنتخب القطري، وبرونزية 2001 لصالح المنتخب المصري.

وتقام البطولة في الفترة من 23 مايو المقبل وحتى 15 يونيو على الأراضي البولندية.

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