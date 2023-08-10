مجزرة نونو سانتو مستمرة .. محلي جديد يغادر الاتحاد رسميًا

ستة لاعبين رحلوا رسميًا عن الاتحاد خلال الصيف الجاري..

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ودع الاتحاد السعودي اليوم الخميس، لاعب محلي جديد ضمن خطة المدرب البرتغالي نونو سانتو، للتخلص من عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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حتى الآن، رحل خمسة لاعبين عن العميد في الصيف؛ عبد العزيز البيشي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، هيلد كوستا وخالد السميري.

والليلة، انضم لهم المهاجم محمد الصيعري، الذي انتهى عقده بالفعل بنهاية الموسم الماضي، ولا توجد رغبة للإدارة أو سانتو للتجديد له، لينضم لنادي القادسية؛ الناشط في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى لمدة موسمين.

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الصيعري ودع الجماهير واللاعبين، برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كتب بها: "أيام جميلة قضيتها في نادينا الاتحاد حققنا خلالها بطولة الدوري الاستثنائي وكأس السوبر، أشكر الجماهير الإتحادية الداعمة دائمًا لفريقها ومجلس الإدارة الكرام برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي والأستاذ أحمد كعكي وإخواني اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات".

الاستغناء عن الصيعري يأتي في ظل امتلاك الفريق بالفعل عدد من المهاجمين، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله، والسعودي هارون كمارا.

ولم يقض صاحب الـ30 عامًا إلا موسم وحيد مع النمور، لم يشارك به إلا في 13 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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