"الأمر ليس مجرد أسطورة" .. نجم ريال مدريد السابق يسخر من "البخيل" كاسياس

"عنوان رئيسي لماركا"

تعرض إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد للسخرية، بسبب صفة "البُخل" التي تلتصق به في الوسط الرياضي الإسباني.

وجرى نقاش على راديو ماركا حول "بُخل كاسياس"، فعلق المراسل الرياضي ناتشو بينيا، قائلًا: "لقد دعاني ذات مرة لتناول العشاء في بورتو".

مازحه المذيع خوانما كاستانيو: "هل هذا حقيقي؟ اتصل الآن بماركا. هذا بالتأكيد سيكون عنوانًا رئيسيًا للصحيفة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

انضم سانتياجو كانيزاريس حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق للحديث بالقول: "الأمر ليس أسطورة، صديقي العزيز إيكر، على الرغم من أنني أُقدّره كثيرًا، لكنه بخيل، هذا صحيح إنه بخيل حقًا، وأنا أحبه كثيرًا".

وفي مقابلة مع إذاعة كادينا كوبي، تطرق كانيزاريس إلى وضع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، الذي يتعرض لضغوط عنيفة مع كل هزيمة للنادي الملكي.

وقال حارس إسبانيا السابق: "تلقى أنشيلوتي انتقادات هذا العام وبعضها مُستحقة، لكن لا يجب الحديث عن تغيير المدرب، يجب تركه يفشل، لأنه اكتسب الحق في أن يُترك يفشل، وهو أمر لم يفعله بعد، ولا حتى ما يُشبهه".