مجددًا هجومه على سعد اللذيذ .. أنمار الحائلي يكشف عن حوار "صادم" بشأن مستقبل تعاقدات الهلال والنصر

رئيس الاتحاد يلمح لأسرار صادمة عن الميركاتو الصيفي..

SHAHID

لا يزال هناك الكثير في جعبة أنمار الحائلي؛ رئيس مؤسسة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، بشأن ما دار خلال الميركاتو الصيفي الماضي وما خلف الكواليس مع سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف ومن أدار ملف الاستقطابات العالمية لدوري روشن في الصيف.

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قبل ساعات، انتشرت تصريحات للحائلي هاجم خلالها اللذيذ، محملًا إياه مسؤولية الميركاتو المتواضع للعميد، بل وطالبه علنًا بالكشف عما دار وتسبب في فشل التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ومن جديد، جدد رئيس النادي الجداوي هجومه كاشفًا عن رفض برنامج الاستقطابات دعم ناديه وتفضيل الهلال والنصر عليه، بينما سيكون مستقبل الثنائي الأخير هو الأصعب، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "طلبنا العديد من الصفقات، لكن الرد الذي جاء لنا هو (لا توجد ميزانية حاليًا لنادي الاتحاد، سنحاول دعمكم السنة المقبلة أو التي تليها)، طالبت سعد اللذيذ بأن يمنحني في الصيف الماضي ميزانية كاملة، ولا تعطني السنة المقبلة أي دعم، كما هو الحال بالنسبة للهلال والنصر، فقد قال لي إنهما لن يستطيعا التعاقد مع لاعبين جدد في السنوات المقبلة، حتى سألته عن ميزانية الأندية الأخرى فرد (هذه معلومات سرية!)".

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وأضاف: "إذا كان يتحدث بشفافية فكان يجب منح الجميع الميزانية نفسها، لكن هذا لم يحدث، طالبنا بثمانية لاعبين فقالوا (لا توجد ميزانية)، ولدي المزيد من التفاصيل بالأدلة يمكنني الكشف عنها، إذا ما أراد ذلك سعد اللذيذ، يقولون إننا أنهينا ميزانيتنا على بنزيما وكانتي؟، إذًا كم تكلفت صفقة رونالدو؟ وكذلك صفقة نيمار ورياض محرز؟، الوكالات كانت تصرح بكل الأرقام، وإذا كان الاتحاد تعدى ميزانية الأندية الأخرى في الاستقطابات فأتحدى من يمكن أن يثبت ذلك".

يذكر أن الاتحاد في الصيف الماضي تعاقد مع كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، لويز فيليبي وفيليبي جوتا فقط من ناحية الصفقات الأجنبية.

SHAHID