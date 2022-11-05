مجددًا .. زوما يعتذر عن ضرب القطة: يبدو أنني قمت بأمر سيئ للغاية!

الجماهير حول إنجلترا وأوروبا لا تتوقف عن الحديث عن الواقعة في كل مباراة يلعبها!

أبدى كيرت زوما نجم وست هام أسفه من جديد على حادثة القطة التي ركلها في مقطع فيديو نشره شقيقه قبل أشهر.

جاء هذا في أول حوار له بعد الحادث والذي تحدث فيه مع "سكاي" وقال زوما: "لقد كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة لي لعائلتي، من الواضح أن ما قمت به أمرًا سيئًا للغاية، أعتذر".

وأضاف: "أعلم أن مشاهدة ذلك الأمر كانت صعبة على الجميع، لكن من الواضح أنني أشعر بالأسف، ولدي ندم عميق حيال ذلك، الآن أريد أن أمضي قدمًا".

وأكمل: "ما تعلمته من هذا الدرس أنني أحظى بدعم الكثير من الأشخاص، الذين ساعدوني على التركيز في كرة القدم، النادي وزملائي وعائلتي والجميع منحوني ما أحتاجه حتى أقدم كل ما لدي في الملعب طوال الوقت".

جدير بالذكر أن زوما كان قد تعرض لغرامة كبيرة من قبل وست هام وتم التبرع بالمبلغ بعد ذلك لجمعيات خيرية من أجل رعاية الحيوانات.