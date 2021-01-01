لم تصله أي عروض أخرى.. راموس قد "يضطر للبقاء"

يستمر مسلسل تمديد سيرخيو راموس من عدمه مع ريال مدريد بدخولنا شهر مارس وبقاء الموقف على ضبابيته، فلا الاتفاق بين الطرفين تم ولا نُشر في الإعلام أي اتصال وتفاصيل جدية لعقد من نادٍ جديد.

ينتهي عقد راموس في يوليو 2021 ويحق له التفاوض مع أي نادٍ يريد منذ يناير الفائت،

"مرونة" من راموس وبيريز تقرب اللاعب من التجديد لريال مدريد

وكان قد نُشر في الإعلام مراراً أن نادي ريال مدريد قدّم له عروض عدّة لكنه رفضها بسبب بند الأجر إذ يريد الحفاظ على أجره والتمديد لموسمين، فيما ريال مدريد يُصرعلى تخفيض أجر اللاعب إذا أراد التمديد هذه المدة أو بقاء الأجر على ما هو عليه والتمديد لموسم واحد فقط.

وفي تطور جديد كشف الصحفي جوزيف بيدريلول، مقدم برنامج "الشيرينغويتو" المتلفز في إسبانيا أن بقاء راموس مع ريال مدريد، إن تم، فسيكون بسبب عدم وصول أي عرض جدّي من إي نادٍ من المهتمين.

وأضاف بيدريلول أن راموس لم تصله عروض مغايرة عن العرض الذي قدمه له الريال، أي أن لا مانشستر يونايتد ولا باريس سان جيرمان على إستعداد لدفع أجر أعلى من ذلك الذي يتقاضاه مع ريال مدريد حالياً، وذلك بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.