مجاملة لميسي .. جمهور البرتغال يتخوف من حكم لقاء المغرب

بعض الجماهير شككت في اختيار اللجنة المنظمة

مع دخول بطولة كأس العالم قطر 2022 في المراحل الحاسمة، قررت بعض الجماهير التشكيك في اختيارات الحكام للدور ربع النهائي.

البرتغال تلعب غدًا، السبت، أمام المنتخب المغربي، وهناك بعض الاعتراضات ظهرت على الطاقم التحكيمي الذي يقوم بإدارة المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

ويرجع ذلك لاختيار 5 حكام أرجنتينيين من أجل إدارة هذه المباراة، لتظهر شبهات بمحاولة مساعدة المغرب على حساب البرتغال الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصالح نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال البعض إن هناك محاولات لمساعدة ميسي عن طريق الشركة الراعية له رياضيًا، على الفوز أخيرًا بالمونديال في الظهور الأخير له بالبطولة، من خلال هذا الاختيار التحكيمي في دور الثمانية.

جدير بالذكر أن ميسي يمر بفترة مميزة في كأس العالم، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف مع الأرجنتين أمام كل من السعودية والمكسيك وأستراليا.