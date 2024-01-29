مجاملة "السفاح" ساديو ماني لم تنقذ السنغال .. وغلطة شاطر الأهلي بـ"ألف" أمام كوتِ ديفوار

السنغال تخسر لقبها الإفريقي بمشاركة نجوم الهلال والنصر والأهلي..

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فقد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، لقبه كـ"بطل لكأس أمم إفريقيا"؛ بالسقوط أمام أصحاب الأرض كوتِ ديفوار، في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية.

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السنغال خسرت (4-5) أمام كوتِ ديفوار، بضربات الجزاء، مساء يوم الإثنين، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي؛ ليصعد أصحاب الأرض إلى ربع النهائي.

السقوط السنغالي أمام أصحاب الأرض؛ جاء بمشاركة الجناح الهجومي ساديو ماني وقلب الدفاع خاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ميندي، ثلاثي النصر والهلال والأهلي على التوالي.

ويُمكن تلخيص ما قدّمه هذا الثلاثي أمام كوتِ ديفوار؛ في أن غلطة شاطر الأهلي ميندي بـ"ألف"، بينما لم تشفع مجاملة ماني في إنقاذ السنغال، وسط أداء متواضع من كوليبالي.

"نجاة" ساديو ماني من الطرد

ومثلما فعل في جميع مبارياته بالنسخة الإفريقية الحالية؛ كان ماني مؤثرًا كبيرًا مع منتخب بلاده أمام كوتِ ديفوار، على الرغم من عدم تقديمه المستوى الفني المأمول منه مرة أخرى.

ساديو ظهر في لقطات قليلة للغاية بالمباراة؛ أبرزها صناعته لهدف السنغال الوحيد في الدقيقة الرابعة، بعد أن أرسل كرة رائعة إلى زميله حبيب ديالو، مهاجم نادي الشباب السعودي، والذي أسكنها داخل الشباك الإيفوارية.

أما اللقطة المثيرة للجدل؛ فكانت جاءت الشوط الأول من المباراة كذلك، عندما تدخل ماني بشكل عنيف للغاية، على إبراهيم سنجاري، نجم منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم.

الحكم اكتفى بإشهار الكارت الأصفر في وجه نجم النصر؛ على الرغم من أن التدخل كان يرتقي إلى الطرد، حيث قام اللاعب برفع قدمه على ساق سنجاري بـ"عنف"، ما تسبب في إصابته.

وكاد ساديو ماني، أن يسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 105 من عمر الأشواط الإضافية من مباراة السنغال وكوتِ ديفوار؛ لولا تألق الحارس الإيفواري، الذي تصدى للكرة.

غلطة الشاطر ميندي بـ"ألف"

أما ميندي.. قدّم واحدة من أفضل مبارياته في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية؛ فبعد أن كان في نزهة خلال الشوط الأول أمام كوتِ ديفوار، حمل السنغال على كتفيه، في النصف الثاني من اللقاء.

تصدى إدوارد ميندي، للعديد من الفرص المحققة للتسجيل، طوال دقائق الشوط الثاني أمام كوتِ ديفوار، إلا أنه ارتكب خطأ كبيرًا في الدقائق الأخيرة.

تدخل ميندي على سيرج أورييه، داخل منطقة الجزاء، بعد أن مرت الكرة منه؛ ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب كوتِ ديفوار، عقب العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

نجم الأهلي الآخر فرانك كيسييه، ترجم هذه الركلة بنجاح داخل شباك إدوارد ميندي، معلنًا عن التعادل لكوتِ ديفوار؛ لتصل المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ضربات الجزاء.

لم ينجح ميندي، في التصدي إلى أي ضربة جزائية أمام كوتِ ديفوار؛ ليودع منتخب بلاده السنغال، بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بشكل رسمي.

غياب "معتاد" لخاليدو كوليبالي

ظهور ساديو ماني وإدوارد ميندي، صاحبه غياب تام لخاليدو كوليبالي، الذي لم يكن لديه أي لقطات مؤثرة، غير أنه كان تائهًا وقدّم مستوى سيئ طوال دقائق المباراة الأصلية أو الإضافية.

دفاعات السنغال بقيادة كوليبالي، تم اختراقها أكثر من مرة خلال المباراة، كما ظهر نجم الهلال منهكًا للغاية، خاصة في الدقائق الأخيرة.

وربما كانت اللقطة الأفضل لكوليبالي في المباراة؛ عندما سجل الضربة الجزائية الأولى لمنتخب السنغال، وفي زاوية قاتلة وبشكل أكثر من رائع.

المثير في الأمر.. أن هذه ليست المرة الأولى في البطولة، التي يقدّم فيها مدافع الهلال، مستوى بعيد عن المعتاد منه؛ وعلى الرغم من ذلك، تم اختياره في التشكيل المثالي لدور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا.

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