مجاملات ريال مدريد لا تنتهي.. فينيسيوس وبيلينجهام يختاران الفائز بالكرة الذهبية

مجاملات من لاعبي ريال مدريد في اختيار الفائز بالكرة الذهبية...

كشف ثنائي ريال مدريد، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، عن اختياراتهما للفائز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

ويقدم الثنائي مع ريال مدريد، هذا الموسم مستويات مميزة وساهما في تحقيق لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات صحفية: "أريد أن أمنح جائزة الكرة الذهبية إلى بيلينجهام".

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بينما قال اللاعب الإنجليزي، ردًا على تصريحات فينيسيوس: "بالنسبة لي فيني هو الأفضل، إنه يخلق السحر من لا شيء، لديه كل ما يلزم ليكون الأفضل، يمكننا تقسيم الجائزة بيننا".

ويعتبر الثنائي من أكبر المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، خاصة في حال تحقيق دوري أبطال أوروبا، والنجاح في بطولة كوبا أمريكا، واليورو مع منتخبات بلادهما.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، كان آخر من حصل على جائزة الكرة الذهبية، متفوقًا على إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.