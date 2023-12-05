مثير للضحك .. بيرس مورجان: كل ما أخبرني به رونالدو عن تين هاج كان صحيحًا!

تصرف غريب من إدارة مانشستر

يؤمن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، أن كل ما قاله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد قبل رحيله كان صحيحًا.

رونالدو دخل في نزاع مع المدرب الهولندي إريك تين هاج قبل رحيله عن الشياطين الحمر، وخرج في حوار مثير للجدل لانتقاده بشكل علني مع مورجان، ليرحل بعدها إلى النصر السعودي بعد فسخ عقده بالتراضي.

مانشستر يمر بفترة حرجة مؤخرًا جعلت النادي يحظر 4 شبكات ومؤسسات إعلامية من حضور مؤتمر تين هاج الأخير قبل مواجهة تشيلسي، بعد صدور تقارير عن اضطرابات في غرفة تبديل الملابس.

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مورجان قال عن هذه الخطوة عبر حسابه على منصة "إكس":"كل ما أخبرني به كريستيانو قبل عام عن مانشستر يونايتد وإريك تين هاج قد ثبتت صحته".

وأضاف في تغريدة أخرى:"ما يحدث مثير للشفقة، يمكنك القيام بهذه الحيلة عندما تكون أعظم مدرب على الإطلاق مثل السير أليكس فيرجسون، ولكن الأمر مثير للضحك عندما تكون مدربًا بهذا السوء وهناك من ينقلون عيوبك بكل دقة".

وقام الإعلامي البريطاني بلفت النظر تجاه حديث رونالدو عن عدم احترامه لتين هاج، وشعوره بأنه يحرم الفريق من الوصول لمستوى أعلى.

وفي نهاية حديثه طالب مورجان باقي الصحفيين بمقاطعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البلوز تضامنًا مع زملائهم الذين تم منعهم من الحضور.