بيل يثير المزيد من الجدل ويشاهد لقاء ريال مدريد بمنظار افتراضي

يبحث عن التسلية في المدرجات.. جاريث بيل وحركة ساخرة في مباراة غرناطة وريال مدريد

ظهر النجم الويلزي جاريث بيل بمشهد جديد مثير للجدل أثناء مباراة فريقه ريال مدريد أمام غرناطة بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ولم يبدأ جاريث بيل اللقاء ولم يشارك فيه كبديل حتى كما اعتاد في الفترة الأخيرة، حيث فقد صقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ولكن بعد أن ظهر نائمًا ووضع الكمامة على وجهه في المباراة الماضية أمام ألافيس، عاد ليثير الجدل من جديد أثناء جلوسه في المدرجات.

المزيد من الفرق

وظهر بيل يحاول البحث عن شيء مسلي يقوم به أثناء المباراة التي لا يكترث بمشاهدتها ولا يعطيها الاهتمام الذي يبدو على زملائه البدلاء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2020

واستخدم بيل يديه في صناعة منظار وهمي يحاول مشاهدة المباراة من خلاله، في حركة ساخرة تعبر عن حالة الذي لا يعلم أحد هل هو مثير للشفقة أم للضحك.

وكان من المفترض أن يرحل جاريث بيل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بسبب خلافات بينه وبين زين الدين زيدان، ولكنه استمر في النهاية.

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

يذكر أن بيل يتقاضى 17 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، وقد أعلنت دوائر مقربة منه فيما سبق أنه على استعداد لأن يجلس احتياطيًا دائمًا ويحصل على راتبه في النهاية.