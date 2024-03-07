لقطة أخرى تثير الغضب من النجم البرازيلي

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الإثارة تلاحق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في كل مكان، ليس فقط في الدوري الإسباني، ولكن أيضًا أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.

بعد ما حدث من مناوشات في ملعب ميستايا أمام فالنسيا، أثار اللاعب الجدل بمشاجرته مع ويلي أوربان لاعب الفريق الألماني، خلال مواجهة ريال مع لايبزيج بإياب دور الـ16 من البطولة.

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فينيسيوس شوهد وهو يقوم بمسك أوربان من رقبته، وهي اللقطة التي جعلت لايبزيج يخرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليه، مؤكدًا أنه كان يستحق البطاقة الحمراء على ما فعله.

وقال لايبزيج في تدوينة له:"فينيسيوس يمسك ويلي أوربان من رقبته بطريقة غير رياضية بكلتا يديه، الحكم عاقبه على ذلك ببطاقة صفراء فقط، أمر مثير للاهتمام".

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ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها النادي الألماني خلال مواجهتي ريال بدور الـ16 من الأبطال، حيث سبق له الشكوى من إلغاء هدف لبنجامين سيسكو في الذهاب.

جدير بالذكر أن ريال تمكن من الصعود إلى دور الثمانية بتعادله 1/1 على أرضه، مستفيدًا من الفوز بهدف نظيف على أرض الفريق الخصم، ليلحق بباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي بالمرحلة القادمة.

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