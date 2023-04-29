"مثل كانافارو" .. كيليني يكشف السبب الغريب وراء رفض ريال مدريد!

نجم يوفنتوس السابق كان قريباً للغاية من الملكي

كشف نجم يوفنتوس السابق ولوس أنجلوس الحالي جيورجيو كيليني الأسباب وراء رفضه الانتقال لصفوف ريال مدريد.

وبعد مشوار حافل في إيطاليا مع السيدة العجوز، انتقل المدافع المخضرم مؤخراً للولايات المتحدة الأمريكية للعب بألوان لوس أنجلوس.

وقال الإيطالي مع "Fanast Rft": "في مرة من مرات كنت حقاً قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد، وكيلي كان يعرف أن كل تركيزي منصب على اللعب ولا تهمني تلك الأمور".

وأكمل: "هذه المرة كنت حقاً قريباً من ريال مدريد، كانت ستكون تجربة جيدة لأنني أحب السفر واهتمامهم بي مثار فخر لي، ولكن سعيد بما حدث وكتابة التاريخ في يوفنتوس ليس لأي أحد".

وختم: "لا أعتقد أنني كنت سأستمتع بالكرة الإسبانية، كنت على الأرجح سينتهي بي المطاف مثل كانافارو وصامويل الذان لم يستمرا كثيراً، في إنجلترا كان يمكن أن يختلف الوضع بسبب خصائصي".