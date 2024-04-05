“مثل شراء الكوكايين أو الجنس مع الأطفال”.. تيباس يقع في المحظور بسبب “جوجل”

تصريحات مثيرة للجدل من رئيس رابطة الدوري الإسباني...

أثار خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، الجدل بتصريحاته النارية ضد قرصنة مباريات كرة القدم، عبر مواقع الإنترنت المختلفة.

وأثناء تواجده في قمة الملكية الفكرية التي عقدت في ميامي، انتقد تيباس عدم وجود عقوبة صارمة على قرصنة مباريات كرة القدم، وقارن بين بث المباريات بشكل غير قانوني، وشراء المواد المخدرة، على موقع البحث الشهير "جوجل".

وقال تيباس في تصريحاته: "إذا ذهبت إلى موقع البحث "جوجل" وكتبت شراء كوكايين أو ممارسة الجنس مع الأطفال فلن يظهر في نتائج البحث أي شيء، ولكن إذا كتبت مباريات كرة قدم مجانية، ستظهر لك وتلك تعد جريمة خطيرة".

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وأضاف: "في تطبيقات مثل "تيليجرام" و" ديسكورد" هناك مجموعات بها 50 أو 60 ألفًا من جميع الجنسيات، لديهم روابط لعرض المباريات بشكل غير قانوني، في إسبانيا كانوا سيحظرون "تيليجرام" بتهمة القرصنة".

وتابع: "سنلاحق أيضًا شركة " Meta" لأن ذلك الأمر يحدث هذا في مجموعات تطبيق " WhatsApp"، وهم لا يتعاونون معنا لتقديم المساعدة في توضيح هذا الأمر".