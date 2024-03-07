ليس الجميع مثل جوارديولا .. روما يفضح "راعي البقر الجديد" روبرتو دي زيربي أمام برشلونة والعالم

ليس كل مدرب "عبقريًا" مثل بيب جوارديولا..

"إنه خليفة العبقري الإسباني بيب جوارديولا".. جملة ترددت كثيرًا عن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي.

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النظر إلى دي زيربي، على أنه خليفة جوارديولا؛ يأتي بسبب اعتماد المدرب الشاب البالغ من العمر 44 سنة، على أسلوب اللعب الجمالي، أو ما يُعرف في إسبانيا تحديدًا بـ"التيكي تاكا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحف الموالية للنادي الإسباني برشلونة على سبيل المثال، نشرت أخبارًا منذ أيام قليلة؛ تفيد بأن المدير الفني الإيطالي، كان يحضر دورات تدريبية في مدرسة "اللاماسيا" الشهيرة، التابعة للعملاق الكاتالوني، وأنه أبهر جميع الحضور، بفهمه التكتيكي اللامحدود.

كل هذه الهالة الإعلامية عن روبرتو دي زيربي؛ جعلت اسمه يرتبط بتدريب عمالقة أوروبا؛ على رأسهم برشلونة والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول.

الإسباني تشافي هيرنانديز والألماني يورجن كلوب، أعلنا الرحيل رسميًا عن تدريب برشلونة وليفربول على التوالي، بنهاية الموسم الحالي، بينما بات الهولندي إريك تين هاج، قريبًا من توديع مانشستر يونايتد؛ بسبب تراجع النتائج.

روبرتو دي زيربي مثل راعي البقر..

لكن.. يبدو أن دي زيربي؛ ليس إلا "أكذوبة تدريبية" جديدة، مثل العديد من المديرين الفنيين الذين قدّموا كرة قدم ممتعة مع أندية متوسطة، ليفشلوا بعدها في المسابقات القارية أو مع الفرق الكبرى.

أبرز الأمثلة على ذلك؛ المدير الفني الإسباني كيكي سيتين، الذي قدّم لأوروبا والعالم، فريقًا يلعب كرة قدم ممتعة وحديثة؛ هو ريال بيتيس الإسباني، ما جعل العملاق البرشلوني، يجري وراءه باعتباره "خليفة" جوارديولا.

ظهرت أكذوبة سيتين، أو المعروف في الوسط العربي تحديدًا باسم "راعي البقر" - بسبب تصريحه الشهير بأنه كان بين أبقاره في المزرعة عندما تلقى اتصالًا لتدريب برشلونة -؛ حيث تلقى العديد من الخسائر، منها السقوط التاريخي أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وعلى نفس الطريقة.. سقط دي زيربي قاريًا مع برايتون؛ عندما خسر (0-4) أمام فريق العاصمة الإيطالية روما، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

دي زيربي كان عاجزًا تكتيكيًا أمام الإيطالي دانييلي دي روسي، المدير الفني لنادي روما، الذي لا يزال يخطو خطواته الأولى، في عالم التدريب.

وبعيدًا عن مباراة روما.. روبرتو دي زيربي معتاد في الأساس على الهزائم الكبيرة، في مسيرته التدريبية، خاصة مع برايتون؛ ومنها السقوط بنتيجة (1-6) أمام أستون فيلا، وبالخمسة ضد إيفرتون في عام 2023.

لذلك.. على الفرق الأوروبية الكبرى؛ خاصة برشلونة وليفربول، أن لا تنخدع بالأداء الجمالي الذي يقدمه برايتون مع دي زيربي؛ لأنه ليس مقياسًا دائمًا للنجاح.