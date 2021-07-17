مثل اليد والسلة "فيفا" يجرب مقترحات ثورية لتغيير كرة القدم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل تجارب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تخص القواعد الخاصة باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن تلك التعديلات ستكون ثورية وستغير من شكل كرة القدم للأبد لو تم اعتمادها.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التعديلات في الأساس تتمحور حول أربعة نقاط أساسية، مرتبطة بعدد الدقائق وطريقة اللعب والأمور التنظيمية.

الاقتراح الأول يقضي بتقليص زمن المباريات إلى 60 دقيقة فقط، تكون ملعوبة بشكل كامل، بمعنى أن يكون كل شوط 30 دقيقة دون أي توقف كحال كرة السلة.

أما الاقتراح الثاني فيقول أن يكون عدد التبديلات في المباراة غير محدود، ذلك الأمر سيسمح بمشاركة كل اللاعبين المقيدين في القائمة، وتغيير طريقة اللعب في أكثر من مناسبة.

ويقضي الاقتراح الثالث أن يتم لعب رميات التماس بالقدم بدلًا من اليد، حيث يتم النظر لتلك الحالة كشاذة في كرة القدم، فما الداعي لاستخدام اليد في لعبة تلعب بالقدم.

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أما الاقتراح الرابع والأخير فيهدف لاستبعاد اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء لمدة خمس دقائق من أرض الملعب، ويسمح له بالعودة بعدها.

الاقتراحات سيتم تجربتها في كأس مستقبل كرة القدم للشباب، وهي البطولة التي تضم فرق الشباب من أيندهوفن ولايبزيج وكلوب بروج وألكمار.

جدير بالذكر أن الاقتراحات لن يتم اعتمادها بشكل رسمي قبل أن تعرض على مجلس الاتحاد الدولي ويناقشها ويتم الموافقة عليها، وهي العملية التي قد تستغرق عامين أو أكثر وقد لا يتم الموافقة عليها من الأساس.