“مثل الجحيم".. خاميس رودريجيز يعلق على خسارة كوبا أمريكا من الأرجنتين!

خاميس رودريجيز يعلق على خسارة كوبا أمريكا...

تحدث خاميس رودريجيز، لاعب منتخب كولومبيا، على خسارة منتخب بلاده لقب بطولة كوبا أمريكا 2024، أمام الأرجنتين في المباراة النهائية.

وخسر المنتخب الكولومبي، لقب كوبا أمريكا في الساعات الأولى من يوم الإثنين، لحساب الأرجنتين، بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وكتب اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليقًا على خسارة اللقب: "إحساس يؤلم مثل الجحيم، لقد قاتلنا حتى النهاية، أنا فخور بكل زملائي في الفريق، شكرًا لكم".

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وكان خاميس رودريجيز، قد حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد مستوياته المميزة، وصناعته ستة أهداف، وتسجيل هدفًا، كان في شباك بنما بربع النهائي.

جدير بالذكر أن عقدة المنتخب الكولومبي، في تحقيق بطولة كوبا أمريكا، استمرت وفشل رفاق خاميس في تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ منتخب بلادهم، بعد الفوز بها مرة واحدة في عام 2001.