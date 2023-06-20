مثلت فرنسا والجزائر.. لاعبة باريس سان جيرمان السابقة في قائمة المغرب لكأس العالم

مسيرة مثيرة للاهتمام انتهت في المغرب

تواجدت أنيسة لحماري لاعبة جانجون الفرنسي في القائمة الأولية لمنتخب المغرب للسيدات المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

واستدعى رينالد بيدروس المدير الفني لسيدات الأطلس 28 لاعبة للمعسكر المقام في النمسا قبل تحديد القائمة النهائية لخوض غمار المنافسة المنطلقة في يوليو المقبل.

وجاءت المفاجأة بظهور اسم أنيسة التي قد استدعيت فبراير الماضي من جانب المنتخب الجزائري لتمثيل الفريق الأول بعد مسيرة دولية مع فرنسا في مختلف فئاته العمرية الصغرى.

أنيسة البالغة من العمر 26 عامًا تحمل 3 جنسيات، حيث ولدت في مدينة سان كلود في فرنسا من أم مغربية وأب جزائري.

ومثلت لاعبة باريس سان جيرمان السابقة المنتخب الفرنسي تحت 16 و17 و19 عامًا بالإضافة إلى المنتخب الثاني "B" قبل أن تُستدعى لتمثيل الجزائر في شهري فبراير وأبريل الماضي، لم تخض متوسطة الميدان أي مباراة مع الفريق الأول الجزائري بل اكتفت بالتواجد فقط في المعسكر التدريبي.

سيدات المغرب سيلعبن 3 وديات قبل كأس العالم، الأولى أمام إيطاليا في الأول من يوليو والثانية ستكون ضد سويسرا في الخامس من الشهر ذاته، فيما يختتم معسكره بمواجهة جامايكا قبل 4 أيام من انطلاق المونديال في الـ16 من الشهر المقبل.