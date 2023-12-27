"مثلث الخذلان" .. هتان النجار يعتذر لنجم الاتحاد ويُطالب بمنحه شارة القيادة بدلًا من بنزيما

الاتحاد خسر أمام النصر مساء أمس

SHAHID

خسر الاتحاد أمام النصر مباراة الدوري السعودي المؤجلة من الجولة الـ17 مساء أمس في جدة، سقط العميد بنتيجة 5-2 على ملعبه ووسط جمهوره، لكن لاعب واحد فقط تفادى تلك الخسارة وخرج فائزًا من اللقاء.

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هذا اللاعب هو عبد الرزاق حمدالله صاحب هدفي الاتحاد في المباراة والذي نال إشادة عظيمة من الجميع عقب اللقاء، سواء لمستواه الممتاز في الملعب أو لروحه القتالية وحماسه واجتهاده.

تألق حمدالله وقتاله في الملعب دفع الإعلامي الاتحادي هتان النجار إلى تقديم الاعتذار له عن انتقاده وهجومه عليه سابقًا، حيث قال في برنامج "برا الـ18" "أعتذر لحمدالله من هذا المنبر كما سبق أن انتقدته من نفس المنبر".

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النجار لم يتوقف هنا، بل طالب بمنح الهداف المغربي شارة قيادة الفريق بدلًا من كريم بنزيما، مضيفًا "رومارينيو وكورونادو وبنزيما هم مثلث الخذلان في الاتحاد، وقتما احتاجهم الفريق خذلوه، نجوم ينالون الملايين ولم يُقدموا أي شيء في واحدة من أهم مباريات الفريق".

أتم "كريم بنزيما هو من يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة أنه مطالب بمسؤولية كبيرة لحمله شارة القيادة، فإن كان القائد هكذا فهناك مشكلة، لذا أطالب اليوم بسحب شارة القيادة منه ومنحها للمقاتل حمدالله، والذي أعتذر له من هذا المكان لأنه لاعب مقاتل يُدرك ماذا يعني قميص الاتحاد، أثبت اليوم أنه لاعب المواقف الصعبة، حضر في اليوم الذي يحتاجه الفريق وأصر على إكمال اللقاء رغم تعرضه للإصابة في الشوط الأول، حمدالله ورغم كل الانتقادات الإعلامية والجماهيرية التي واجهها أثبت أنه رجل المواقف الصعبة".

SHAHID