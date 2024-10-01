مثال يُحتذى به .. مصعب الجوير يرد عمليًا على تفريط الهلال به لصالح الشباب

نجم الوسط فرض كلمته على كل شباب دوري روشن

رد مصعب الجوير لاعب وسط الشباب عمليًا على تفريط الهلال به في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد أصبح مثالًا يُحتذى به للمواهب الشابة السعودية.

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الجوير كان قد أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع الشباب، ورغم تألقه واقتناع المدرب جورج جيسوس بإعادته للفريق، إلا أن سعي الهلال لضم متعب الحربي دفعه للاستجابة لطلب الشباب بتجديد إعارة اللاعب الشاب لموسم جديد للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الناديين

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صاحب الـ21 عامًا تألق خلال الجولات الخمسة الأولى من دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهو ما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد لشهر سبتمبر، كما أعلن حساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس.

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الجوير سجل هدفًا واحدًا خلال تلك المباريات الـ5 بجانب تقديمه تمريرتين حاسمتين، ليُساهم في نتائج الشباب الجيدة وتواجده ثالثًا بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال في الصدارة وبفارق الأهداف عن الاتحاد في الوصافة.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يمتلك الاتحاد والشباب 12 نقطة لكل منهما.