متى ينتهي هذا الملف؟ الدوري الإنجليزي متهم بالعنصرية أمام القضاء!

اتهامات جديدة في المسابقة التي باتت تثير الكثير من الجدل..

يواجه الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، اتهامات بالتمييز العنصري في محكمة العمل البريطانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعد ماسترز واحدًا من شخصيات عدة مرتبطة بالرابطة تتلقى اتهامات بالعنصرية، وهو الذي حل محل ريتشارد سكودامور في عام 2019.

وكانت قد كشفت صحيفة "دايلي ميل" أن الرابطة كانت تواجه معركتين قانونيتين منفصلتين بعد اتهامات تتعلق بالعِرق وجهها موظفان تم فصلهما.

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وقد تم الآن تأكيد الاستماع إلى أولى هذه القضايا في 15 يناير، يتهم الرابطة فيها أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات الذي عمل سابقًا بالكيان المتحكم في المسابقة الأبرز في البلاد.

ماسترز ليس وحيدًا في لائحة الاتهام كما أسلفنا الذكر، فقد تم أيضًا ذكر اسم مديرة الموارد البشرية بالرابطة كاثرين باترسون كمدعى عليها في قوائم المحكمة.