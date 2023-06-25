متى يلعب ليونيل ميسي أول مباراة له بقميص إنتر ميامي؟!

تعرف على موعد أول مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة فريقه الجديد إنتر ميامي.

أعلن نادي إنتر ميامي قبل أيام عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان السابق.

لكن أول مباراة للنجم السابق للفريق الكتالوني تأخرت حتى الآن، لدرجة أن أحد المشجعين قد سافر مسافة تصل إلى ألفي كيلو مترًا ليشاهد ليونيل ميسي لكنه لم يكن يعرف أنه لم يخض مباراته الأولى بعد وأنه لا يزال في إجازته.

متى يلعب ليونيل ميسي أول مباراة له في صفوف إنتر ميامي؟

أوضح خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي موعد الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص النادي الأمريكي.

وقال في تصريحات لصالح"فوكس سبورت": "ميسي سيشارك لأول مرة على الإطلاق مع إنتر ميامي في 21 يوليو المقبل في مواجهة كروز أزول، في كأس الدوري والتي ستكون في ملعب إنتر ميامي".

ما هو ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

أثار اختيار ليونيل ميسي الانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميامي الكثير من الجدل، بسبب الوضع الرياضي للنادي والذي يمر بفترة صعبة للغاية.

إنتر ميامي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 15 والأخير في المجموعة الغربية للدوري الأمريكي، وبعيدًا كل البعد عن المراكز المؤهلة للنهائية بفارق يصل إلى 11 نقطة.

ما راتب ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فقد رفض ميسي عروضًا سعودية تقدر بين الـ 400 والـ 600 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب في صفوف الهلال.

في المقابل أكدت تقارير صحفية أن راتب ميسي في الولايات المتحدة لن يتجاوز الـ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أقل بحوالي عشرة أضعاف عن الراتب السعودي الذي عرض عليه.