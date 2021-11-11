متى يقام كأس العالم قطر 2022؟ ولماذا تغير عن موعده الطبيعي؟

بدأ العد التنازلي لاستقبال كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر، بعدما كان صيف عام 2021 مليئًا بالأحداث الكروية الدولية المثيرة.

ومن المنتظر أن تكون النسخة القادمة من المونديال مميزة واستثنائية، في ظل إقامتها لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلًا من الصيف.

ويقدم لك موقع جول في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد انطلاق كأس العالم 2022، وسبب إقامته في الشتاء.

متى يقام كأس العالم قطر 2022؟

ستقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ومن المنتظر أن تكون المباراة الأولى يوم الإثنين 21 نوفمبر، بمشاركة الدولة المضيفة قطر على ملعب البيت في الخور.

بينما سيكون النهائي يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل، والذي سيصادف أيضًا اليوم الوطني لدولة قطر.

لماذا تغير موعد كأس العالم 2022؟

من المتعارف عليه أن يقام المونديال في فصل الصيف، بين شهري يونيو ويوليو، ولكن ستكون نسخة 2022 استثنائية وستقام في الشتاء، بالرغم من أن ملاعب البطولة ستكون مزودة بأنظمة تكييف للهواء.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة البطولة في الشتاء بسبب درجات الحرارة المرتفعة في قطر، وقال الأمين العام السابق لفيفا في تصريحات صحفية بعام 2014: "إذا تم لعب كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر سيكون هذا حلًا مناسبًا، فهذا الوقت هو أفضل طقس في قطر".

وأضاف: "ستكون المباريات في درجات حرارة تعادل درجات الحرارة في صيف أوروبا، وهو امر مثالي للعب كرة القدم".

وتتراوح متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف بدولة قطر من 35 إلى 45 درجة مئوية، بينما يكون متوسط درجات الحرارة في ديسمبر ونوفمبر من 16 إلى 25 درجة مئوية.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022؟

من المنتظر أن يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة وستكون تقسيمتهم على النحو التالي:

قارة أوروبا: 13 مقعدًا

قارة إفريقيا: 5 مقاعد

قارة آسيا: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الجنوبية: 4 مقاعد ونصف

قارة أمريكا الشمالية: 3 مقاعد ونصف

أوقيانوسيا: نصف مقعد.

بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.