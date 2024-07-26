متى يعود؟ تطورات إيجابية في إصابة ليونيل ميسي!

النجم الأرجنتيني يقترب..

ذكر الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي الأمريكي تفاصيل جديدة تتعلق بأسطورة الأرجنتين وأهم نجوم فريقه ليونيل ميسي وأشياء تتعلق بإصابته في نهائي كوبا أمريكا.

وكان قد تعرض ميسي لإصابة معقدة خلال نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 65 بعد أن فشل في مواصلة التحامل على قدميه.

وغاب ميسي عن لعب الكرة منذ ذلك الحين، وذكر ناديه أنه يعاني من إصابة في أربطة كاحل قدمه اليمنى، ما قد يغيبه عن الملاعب شهرًا منذ تاريخ إصابته في 15 يوليو الجاري.

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وغاب ميسي كالعادة عن قائمة إنتر ميامي التي تستعد لخوض مباراة ضد بويبلا المكسيكي في كأس الدوريات الأمريكية التي يحمل إنتر ميامي لقبها.

وقال مارتينو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقامة على ملعب "تشايس": "ميسي لن يكون جاهزًا للغد، لكنه يتحسن!".

ومن المتوقع أن يبقى قائد فريق فلوريدا قيد العلاج لبضعة أيام أخرى، في انتظار أن يتمكن من الانضمام إلى زملائه في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.