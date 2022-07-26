متى يعلن برشلونة عن صفقة كوندي؟

الإعلان الرسمي يقترب بعد التوصل لاتفاق

يقترب نادي برشلونة كثيرًا من خطف صفقة التعاقد مع جول كوندي مدافع أشبيلية، بعدما كان قريبًا من خسارتها لنظيره الإنجليزي تشيلسي.

المدرب تشافي هيرنانديز يبحث عن المزيد من التدعيمات قبل بداية الموسم الجديد، وهذه المرة في خط الدفاع، ويعتبر الفرنسي هدفًا رئيسيًا له.

تشيلسي سبق أن توصل لاتفاق مع إشبيلية على اقتناص اللاعب، ولكن إصرار تشافي وتمسكه بنجم النادي الأندلسي جعل إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا تعود من جديد لقلب الطاولة.

متى يتم الإعلان عن صفقة كوندي؟

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الأمور وصلت لمرحلة متقدمة جدًا، لدرجة أن الإعلان الرسمي عن انتقال كوندي لبرشلونة قد يحدث مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى التوصل الطرفين لاتفاق على دفع النادي الكتالوني لمبلغ 50 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات مستقبلية يتم دفعها في المستقبل.

MATCHDAY IN THE LONE STAR STATE! 🇺🇸 pic.twitter.com/mIonyjkEcE — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2022

وأما بالنسبة للاعب فإن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للشروط الشخصية، حيث تم الاتفاق على راتبه مع فريقه الجديد مقابل توقيعه على عقد لمدة 4 سنوات.

وتنجح بذلك محاولات تشافي لضم كوندي، بعد اتصاله باللاعب وقت اقتراب تشيلسي من ضمه، ومطالبته له بالصبر والانتظار لعرض برشلونة الذي قلب الطاولة على البلوز.

ضربة قوية لتشيلسي

البداية لا تبدو مبشرة بالنسبة للنادي الإنجليزي مع مالكه الجديد تود بولي، حيث فشل في العديد من الملفات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبالتحديد من برشلونة.

البداية كانت بفشل تشيلسي في التعاقد مع عثمان ديمبيلي، الذي قرر تجديد عقده في كامب نو، قبل أن يحاول البلوز تعويضه بالبرازيلي رافينيا الذي رفضهم وقرر الانضمام للنادي الكتالوني.

فرينكي دي يونج نجم برشلونة يفضل هو الآخر البقاء بدلًا من الانتقال لتشيلسي، كما رفض روبرت ليفاندوفسكي فكرة مغادرة بايرن ميونخ من أجل اللعب للبلوز وأصر على الانضمام لبرشلونة في سيناريو مشابه لما حدث مع كوندي.