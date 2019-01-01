متى يُسجل ويستقبل الأهلي والنصر أهدافهم خلال الموسم الحالي

يأمل النصر في خطف نقاط هذه المواجهة لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، حيث يحتل المركز الثاني وفي جعبته 40 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية مساء اليوم الثلاثاء صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة لقاء "الكلاسيكو" الذي يجمع الأهلي بضيفه النصر في افتتاح الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى أصحاب الضيافة لخطف الثلاث نقاط التي تجعلهم متمسكين بالمنافسة على الصدارة وإلحاق الخسارة الرابعة بالوصيف، والمحافظة على المستوى الكبير الذي قدمه الفريق "الأخضر" في الجولة الماضية أمام الحزم والذي انتهى بالفوز 4-2، ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة.

على الجانب الأخر، يأمل النصر في خطف نقاط هذه المواجهة لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، حيث يحتل المركز الثاني وفي جعبته 40 نقطة.

من ناحية تسجيل الأهداف، فسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 41 هدفًا، سجل 17 هدفًا منهم في الشوط الأول، و24 هدفًا تم تسجيلهم بالشوط الثاني.

التركي شاكير يقود مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

أمام نادي النصر فقد سجل لاعبوه 28 هدفاً حتى الآن، وجاء تسجيل الأهداف مناصفة بين كلا الشوطين.

على الجانب الأخر من ناحية قبول الفريقين للأهداف، فقد تلقت شباك الراقي 9 أهدافًا في الشوط الأول، و 17 هدفًا بالشوط الثاني حتى الآن.

وفيما يخص الدفاع النصراوي فأن شباك الفريق تلقت 7 أهدافًا خلال الشوط الأول، وتلقت 11 هدفًا بالشوط الثاني.