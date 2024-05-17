"متى يستلمون جثة الاتحاد؟" .. تعليق قوي على تصريحات دومينيجوس سواريز الصادمة

الاتحاد قد يصدم جماهيره الموسم القادم أيضًا!

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صدم البرتغالي دومينيجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد جماهير ناديه، بشأن الموسم الجديد، في ظل عدم إجابية المعلومات التي وصلت له من جانب لجنة الاستقطابات بشأن تدعيمات الفريق الجديدة.

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دومينيجوس حذر خلال تصريحاته من أنه إذا لم يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، فإن الاتحاد لن يستطيع التحضير للموسم الجديد بالشكل الذي يُرضي جماهيره.

وعلق الإعلامي محمد البكيري على تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بتعليق قوي، على الرسالة المحبطة لدومينيجوس.

وكتب البكيري: "بعد هذه الرسالة المحبطة لغد الفريق/الغريق .. يبقى سؤال حائل: متى يستلم عشاق الاتحاد جثة فريقهم لمثواه الأخير في قلوبهم؟".

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وخرج الاتحاد من الموسم الحالي 2023-2024 دون تحقيق أي إنجاز يُذكر، بالإضافة إلى أنه فقد التنافس على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

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