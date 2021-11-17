متى يبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري المصري؟

بعد أسابيع قليلة من انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، تنتظر الأندية بدء سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2022.

بدأ الدوري الممتاز هذا الموسم في موعد متأخر عن المعتاد في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من نهاية الموسم الماضي الذي استمر لفترة كبيرة لكثرة التأجيلات.

سيكون جدول الدوري هذا الموسم مزدحم على الأندية، وقد تضطر للعب في أوقات تجمع المنتخب المصري لإنهاء الموسم في موعده المحدد في يونيو 2022.

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لكن ما هو موعد الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري المصري الممتاز؟ جول يقدم لك الإجابة..

ما هو موعد الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري المصري؟

لم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد الانتقالات الشتوية 2022، لكن يمكن توقعه بالنظر للموسم الماضي الذي مر بظروف مشابهة للموسم الحالي.

بدأ سوق الانتقالات الشتوية العام الماضي في 1 يناير وانتهى في 31 يناير 2021، وذلك رغم ازدحام جدول المواعيد كما هو الحال في الموسم الحالي.