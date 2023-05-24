متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2023-2024؟ وما هو الشكل الجديد للبطولة؟

يشهد موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي عددًا من التعديلات الهامة التي نستعرضها في هذه السطور..

كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، دخل باريس سان جيرمان الموسم الكروي وهو مرشح فوق العادة للسيطرة على الألقاب في فرنسا.

لكن الفريق المدجج بالنجوم فشل في كسر عقدته بدوري أبطال أوروبا، كما لم يحقق الامتياز المحلي بحصد كل البطولات.

ولذلك سعى الفريق الباريسي من جديد لتحقيق الألقاب الممكنة، وهو ما يتكرر في موسم 2023-2024.

وسيشهد موسم 2023-2024 في الدوري الفرنسي عددًا من التعديلات الهامة على شكل الجدول وعدد الفرق وأشياء من هذا القبيل.

فرابطة الدوري الفرنسي اتخذت قرارًا بتقليص عدد فرق المسابقة إلى 18 من 20 فريقًا كانوا يتنافسون على البطولة خلال المواسم الماضية.

ولذلك فقد تم تحديد هبوط 4 فرق من "الليج آ" هذا الموسم، مع صعود فريقين فقط من الدرجة الثانية في موسم استثنائي قبل أن يعود النظام الاعتيادي للمسابقة مع تقليص عدد الفرق إلى 18.

ومن المنتظر أن تقوم فرق الدوري الفرنسي بالكثير من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية 2023، لكن متى يبدأ الدوري الفرنسي 2023-2024؟

متى يبدأ الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي سينطلق في الثاني عشر من أغسطس 2023 وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الفرنسي في وقت سابق.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الدوري الفرنسي على فترة تصل إلى شهرين ونصف من الراحة، لكن هذه الفترة يتخللها فترة التحضير للموسم الجديد.

وسيتوقف الدوري الفرنسي في عطلة أعياد الميلاد، وبالتحديد بدءًا من يوم 21 ديسمبر 2023.

بالتالي تنتهي مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2023-2024 يوم 20 ديسمبر 2023، على أن تستأنف من جديد المنافسات في الدور الثاني الذي ينطلق 13 يناير 2024.

معنى ذلك أن لاعبي الدوري الفرنسي سيحصلون على راحة تقدر بنحو أسبوعين في عطلة أعياد الميلاد.

ومن تلك النقطة، ستتواصل مباريات الدوري الفرنسي حتى نهايته في الثامن عشر من مايو 2024، وكما هو الحال دائمًا ستقام كافة مباريات الجولة الأخيرة من الموسم في توقيت واحد.

ما هي أندية الدوري الفرنسي 2023-2024؟

يشارك في الدوري الفرنسي 20 فريقًا في كل عام ضمن المواسم الأخيرة، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في الدوري الأدنى.

ولكن هذا الموسم 2023-2024 مع تغيير نظام المسابقة وتقليص عدد الفرق المشاركة إلى 18، فقد تم تحديد هبوط 4 فرق من موسم 2023-2024 على أن يصعد فريقان.

وهبطت أندية أنجيه وأجاكسيو وتروا بشكل قطعي إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يكافح نانت للبقاء ضمن زمرة دوري الدرجة الأولى ويتنافس مع أوكسير وبدرجة أقل مع ستراسبورج على المقعد الناجي من الهبوط.

فيما يتنافس على الصعود إلى الدرجة الأولى كل من لوهافر وبوردو وميتز، اثنان من تلك الأندية سيصعدان إلى دوري الدرجة الأولى "الليج آ".

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024؟

سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي منتصف شهر يونيو 2023.

وسيتم تأكيد المباريات المقسمة على 34 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني.