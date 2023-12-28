متى يبدأ السوبر ليج؟ النظام، الجوائز المالية، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأوروبي

تعرف على موعد بدء بطولة السوبر ليج.. النظام، الجوائز المالية، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأوروبي

لا شيء في كرة القدم أهم حاليًا من الحديث عن بطولة السوبرليج "دوري السوبر الأوروبي" الذي بات انطلاقه بشكل رسمي مسألة وقت لا أكثر على الأرجح.

فبعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح إقامة المشروع بشكل اعتيادي خارج تحكم الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، آن الأوان لنتحدث عن تلك البطولة التي ينتظر أن ترى النور قريبًا.

برشلونة وريال مدريد فرضا كلمتيهما حتى نهاية المطاف، وبات هناك حديث واضح عن إدارة تكنوقراط للمشروع برمته من خلال شركات متخصصة في هذه البطولات والمشاريع من هذا النوع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد بدء السوبر ليج.. النظام، الجوائز المالية، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الأوروبي وأكثر..

ما موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي " السوبر ليج"؟

هناك مواعيد عدة تم ترجيح أن تنطلق البطولة بها، لكن المؤكد أنها سترى النور بشكل رسمي في منتصف عام 2025.

هناك حديث عن إمكانية انطلاقها في مايو 2025، لكن هناك ترجيحات أفادت بأن موسم 2024-2025 لن يكون موعد انطلاق البطولة.

هذه الترجيحات تشير أيضًا إلى أن الموعد الأكثر ترجيحًا لإقامة البطولة فيه هو 5 سبتمبر 2025 بحيث يتم استكمالها في عام 2026 وتكزن بعيدة عن موسم 2024-2025 وبعد نهايته بفترة كافية حتى لا يحدث تداخل فج في أول النسخ الرسمية للبطولة.

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ما هو نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"؟

هناك العديد من المقترحات حول نظام البطولة، آخر ما تم الحديث عنه هو مقترح يفيد بأن تتألف المسابقة من 64 ناديًا يتم تقسيمهم على 3 مستويات، وتعتمد المشاركة فيها على الجدارة الرياضية مع عدم وجود أعضاء دائمين، وينطبق الأمر على نسخة السيدات من المشروع.

لكن هذا يعارض الصيغة الأولية التي تم الحديث عن المشروع في البداية بسببها، وهي وجود أعضاء دائمين في البطولة كل عام وهذا هو البند الذي استند عليه "فيفا" و"يويفا" في دفوعهما بعدم صحة إقامة البطولة.

لكن الأرجح أن هذا النظام تم تغييره كي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ولا يجعل هناك ثغرة يدخل منها أي انتقاد للبطولة، وبالتالي باتت هناك تعديلات جوهرية على النظام على النحو التالي..



نتكون المسابقة كما أسلفنا الذكر من 64 فريقًا يتم تقسيمهما على 3 مستويات..

القسم الأول سيطلق عليه "مستوى النجوم" ويتكون من 16 فريقًا، ثم المستوى الذهبي 16 فريقًا، والمستوى الأزرق "32 فريقًا" بوجود نظام الصعود والهبوط بين الأقسام المختلفة.

ويعتمد التأهل من المستوى الثالث "الأزرق" على النتائج المحلية لكل فريق، على أن تلعب الفرق 7 مباريات على ملعبها و7 خارج أرضها.

ما هي الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"؟

بحسب صحيفة "

" الكتالونية، فإن بطولة "السوبر ليج"، ستنطلق بميزانية قدرها 15 مليار يورو للمواسم الثلاثة الأولى ، حيث يدعي المروجون أن هناك دعمًا منتظرًا من صناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية ليتمكنوا من جمع هذا المبلغ، قبل منتصف 2025 وهو الموعد المحدد لظهور البطولة في النور.

5 مليارات يورو بشكل سنوي لأول 3 مواسم

4.6 مليار يورو يتم توزيعها على الأندية المشاركة

400 مليون يورو لمنظمة البطولة وتحسين نظام كرة القدم وتجربة المشجعين والأندية التي لا تشارك في البطول

تقارير أخرى فصلت الأمر، حيث ذكرت بأن الفريق الفائز بالبطولة فقط سيحصل على 400 مليون يورو، وهو ما يعادل 4 أضعاف قيمة ما يحصل عليه الفائز بدوري أبطال أوروبا.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"؟

المدير التتفيذي لمشروع دوري السوبر ليج الأوروبي بيرند ريتشارت، كان قد صرح من قبل بأن تلك البطولة ستعني "أن كرة القدم باتت مجانية!" دون شرح مزيد من التفاصيل حول آلية إتاحة البطولة بالمجان.

إلا أن هناك طفرة على مستوى البث ينتظر أن تحدث في عهدة ريتشارت، وهو الذي صرح من قبل بأنه "قضى معظم عمره في هذا النشاط بالذات".

وقال ريتشارت في وقت سابق: "رد فعل (يويفا) هو منطقي لخسارة الاحتكار الذي كان يحتكره للمسابقات، الأندية استعادت حريتها دون خوف من التهديدات، محكمة العدل الأوروبية أكدت أن (يويفا) و(فيفا) يسيئان استخدام المناصب ذات الهيمنة، الباب مفتوح أمام أي فكرة، كرة القدم باتت مجانية وستكون كذلك!".

كما أشار إلى أنه في ظل مجانية البطولة، سيتم الاعتماد على الإعلانات كمصدر رئيس للدخل، مشيرًا إلى أن هذا بالإضافة إلى عوائد البث التلفزيوني "هي وظيفته منذ أكثر من 20 عامًا".

كما أن هناك اتجاهًا لعرض البطولة عبر منصات الهواتف النقالة الاعتيادية على "آبل" و"أندرويد" إضافة إلى وجود نظام بث في كل بلد يشارك منها فريق بالبطولة بحيث يشاهد المشجعون مباريات فريقهم بشكل مجاني.

لكن أيًا من تلك الأفكار لم تصدر بشكل رسمي إلى الآن ولم يتمخض عنها بيان مؤكد حيال إتاحة المباريات حينما تقام تلك البطولة.

هل يتم إلغاء دوري أبطال أوروبا بعد انطلاق السوبر ليج؟

لا يوجد أي إلغاء لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن تنطلق بطولة دوري السوبر ليج، فمن المنتظر أن تقام مباريات السوبر ليج في منتصف الأسبوع بعيدًا عن مواعيد دوري أبطال أوروبا.

يتيح هذا للفرق المشاركة في البطولتين خوضهما على حدة، لكن القواعد المتوقعة من "يويفا" ستفرض ربما على الفرق المشاركة في دوري الأبطال ألا تشارك في السوبر ليج، وقد بدأت تهديدات شبيهة بالفعل منذ تم عقاب برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس في وقت سابق.

ما هي الفرق المؤيدة لبطولة السوبر ليج؟ وما هي الفرق المعارضة للبطولة؟

لا يزال الطرفان الأهم في مسألة دعم إقامة بطولة دوري السوبر ليج الأوروبي هما ريال مدريد وبرشلونة، وانضم إليهما بعد حكم محكمة العدل الأوروبية نادي نابولي الذي رحب بالمشاركة في البطولة.

لكن ظلت الحصيلة الأكبر من الأندية المعنية بالبطولة رافضة لإقامتها ومتشبثة بخوض مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأصدرت الاتحادات المحلية الكبرى في أوروبا بيانات رسمية للتعبير عن رفض إقامة البطولة.

الفرق المؤيدة لإقامة البطولة هي الآتي:-

برشلونة ريال مدريد نابولي

أما الفرق المعارضة لإقامة البطولة فهي الآتي:-